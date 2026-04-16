Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Directeur du tournoi, l’ex‐5e joueur mondial Tommy Robredo a réagi à cette mauvaise nouvelle dans un entre­tien accordé à Mundo Deportivo.

« Nous pensions qu’il s’agissait surtout d’un contrôle, que ce n’était rien d’inhabituel. Que ce serait simple­ment une inflam­ma­tion passa­gère due à un mauvais mouve­ment, comme ça arrive parfois. Et qu’avec de la kiné­si­thé­rapie et tout le reste, il pour­rait s’en remettre. Il a passé des examens médi­caux jusqu’à midi, il semble qu’ils aient trouvé quelque chose qu’il ne souhai­tait pas voir. Il en a discuté avec son équipe et l’équipe médi­cale, et à 13h30, j’ai su qu’il ne joue­rait pas. Avec la person­na­lité qu’il a, avec ce qu’il transmet sur le court, tout le monde veut voir Carlos sur le court. Mais le sport, c’est comme ça : parfois on est là, parfois non. J’espère qu’il se remettra le plus vite possible, car en tant qu’a­ma­teur de tennis, ce que je souhaite, c’est qu’il revienne très vite sur les courts et que nous puis­sions conti­nuer à l’ap­pré­cier. »