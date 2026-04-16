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Tommy Robredo, direc­teur du tournoi, sur le forfait de Carlos Alcaraz : « Il semble qu’ils aient trouvé quelque chose qu’ils ne souhaitent pas voir… »

Par
Baptiste Mulatier
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Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Directeur du tournoi, l’ex‐5e joueur mondial Tommy Robredo a réagi à cette mauvaise nouvelle dans un entre­tien accordé à Mundo Deportivo.

« Nous pensions qu’il s’agissait surtout d’un contrôle, que ce n’était rien d’inhabituel. Que ce serait simple­ment une inflam­ma­tion passa­gère due à un mauvais mouve­ment, comme ça arrive parfois. Et qu’avec de la kiné­si­thé­rapie et tout le reste, il pour­rait s’en remettre. Il a passé des examens médi­caux jusqu’à midi, il semble qu’ils aient trouvé quelque chose qu’il ne souhai­tait pas voir. Il en a discuté avec son équipe et l’équipe médi­cale, et à 13h30, j’ai su qu’il ne joue­rait pas. Avec la person­na­lité qu’il a, avec ce qu’il transmet sur le court, tout le monde veut voir Carlos sur le court. Mais le sport, c’est comme ça : parfois on est là, parfois non. J’espère qu’il se remettra le plus vite possible, car en tant qu’a­ma­teur de tennis, ce que je souhaite, c’est qu’il revienne très vite sur les courts et que nous puis­sions conti­nuer à l’ap­pré­cier. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 09:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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