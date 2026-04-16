Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.
Directeur du tournoi, l’ex‐5e joueur mondial Tommy Robredo a réagi à cette mauvaise nouvelle dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.
« Nous pensions qu’il s’agissait surtout d’un contrôle, que ce n’était rien d’inhabituel. Que ce serait simplement une inflammation passagère due à un mauvais mouvement, comme ça arrive parfois. Et qu’avec de la kinésithérapie et tout le reste, il pourrait s’en remettre. Il a passé des examens médicaux jusqu’à midi, il semble qu’ils aient trouvé quelque chose qu’il ne souhaitait pas voir. Il en a discuté avec son équipe et l’équipe médicale, et à 13h30, j’ai su qu’il ne jouerait pas. Avec la personnalité qu’il a, avec ce qu’il transmet sur le court, tout le monde veut voir Carlos sur le court. Mais le sport, c’est comme ça : parfois on est là, parfois non. J’espère qu’il se remettra le plus vite possible, car en tant qu’amateur de tennis, ce que je souhaite, c’est qu’il revienne très vite sur les courts et que nous puissions continuer à l’apprécier. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 09:04