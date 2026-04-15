Visionnaire incompris, ou buzzeur de profession, les déclarations de The Coach au sujet du tennis sport du passé ont fait du bruit et ont aussi un peu plus isolé Patrick Mouratoglou que l’on a vu en forme à Monte Carlo en mode sportwear chic dans la box de Stefanos Tsitsipas un de ses pensionnairs de son académie qui n’est pas en ce moment en grande forme.
Le nouveau directeur de Barcelone, Tommy Robredo qui remplace David Ferrer a donc accepté de réagir aux propos chez nos amis de Clay de Patrick et il a avoué être assez stupéfait par ce qu’il a entendu
« L’ATP nous a présenté des chiffres et ils indiquent que l’audience a doublé. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il dit ça »
L’argument de Tommy s’entend, mais la réflexion de Patrick n’était pas centré sur le tennis uniquement professionnel et il est vrai que face au tennis, le padel mais aussi le pickleball commencent à prendre leur par du gâteau des sports de raquettes.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 10:41