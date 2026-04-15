Visionnaire incom­pris, ou buzzeur de profes­sion, les décla­ra­tions de The Coach au sujet du tennis sport du passé ont fait du bruit et ont aussi un peu plus isolé Patrick Mouratoglou que l’on a vu en forme à Monte Carlo en mode sport­wear chic dans la box de Stefanos Tsitsipas un de ses pension­nairs de son académie qui n’est pas en ce moment en grande forme.

Le nouveau direc­teur de Barcelone, Tommy Robredo qui remplace David Ferrer a donc accepté de réagir aux propos chez nos amis de Clay de Patrick et il a avoué être assez stupé­fait par ce qu’il a entendu

« L’ATP nous a présenté des chiffres et ils indiquent que l’audience a doublé. Franchement, je ne comprends pas pour­quoi il dit ça »

L’argument de Tommy s’en­tend, mais la réflexion de Patrick n’était pas centré sur le tennis unique­ment profes­sionnel et il est vrai que face au tennis, le padel mais aussi le pick­le­ball commencent à prendre leur par du gâteau des sports de raquettes.