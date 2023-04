Le forfait de Rafael Nadal a fait beau­coup parler et c’est tout à fait normal. Tous les fans s’in­quiètent même si l’Espagnol est tous les jours sur le court pour améliorer les choses. La prochaine échéance est donc le tournoi de Barcelone qui débute le 15 Avril.

En atten­dant, Toni Nadal qui a parti­cipé derniè­re­ment à un podcast a répété ce que l’on savait déjà concer­nant la retraite de Rafa. L’Espagnol jouera tant qu’il pensera qu’il sera capable de gagner et donc d’être compétitif.

« Je ne sais pas quand Rafa prendra sa retraite. Je pense qu’il jouera aussi long­temps qu’il pensera pouvoir conti­nuer à gagner. Mais cela dépend de ses perfor­mances et de sa capa­cité à s’en­traîner. À partir de là, nous verrons. Il a l’ha­bi­tude de toujours se battre. Rafa sait que, dans le tennis comme dans la vie, les choses ne se passent presque jamais parfai­te­ment. Il faut être prêt à travailler dur quand les choses ne vont pas de la meilleure façon. Jouer bien quand tout va bien n’est pas facile, mais ce n’est pas compliqué non plus. L’important est d’être concentré et de faire de son mieux lorsque les choses vont mal »