Battu en finale de l’ATP 500 de Barcelone contre Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas a fait un discours très humble lors de la céré­monie de remise des trophées. Il s’est adressé au jeune espa­gnol avec humour et respect.

« Calme‐toi hermano. Vas‑y douce­ment. Tu pour­rais partager un peu. Blague à part, féli­ci­ta­tions pour la…30e fois. J’ai eu la chance de te voir jouer il y a quelques années et j’ai vu que tu serais sur le circuit très tôt. Je voudrais te féli­citer pour tout ce que tu as accompli ces deux dernières années, c’est impres­sion­nant. Tu es un exemple pour nous même si nous sommes plus âgés, un exemple qui nous oblige à nous améliorer sans cesse. »