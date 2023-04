Avec 9 titres pour 25 finales, le Grec présente un taux de réus­site accep­table lors du dernier acte d’un tournoi même s’il est souvent passé tout près avant de céder. Ce dimanche face à Alcaraz, il ne sera pas le favori mais il se dit prêt pour le combat.

« La peur est quelque chose que je n’ai pas quand je vais sur le court. Je dois faire des ajus­te­ments, mais sinon, je me bats. Pour le battre, il faut être meilleur que lui. Je dois faire face à ces défis et à ces diffi­cultés face au meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Carlos a montré ces deux dernières années qu’il était capable de jouer à son meilleur niveau, c’est donc un autre défi. Je dois me concen­trer autant que possible et espérer atteindre mon meilleur niveau. C’est ce qui s’est passé lorsque j’ai joué contre Rafa (Nadal) à Madrid, lorsque j’ai joué contre (Novak) Djokovic sur diffé­rentes terres battues. Je dois faire un pas en avant, je n’ai pas le choix »