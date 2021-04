Vainqueur d’un match parti­cu­liè­re­ment accroché en huitièmes de finale face à l’Australien Alex De Minaur (7–5, 6–3), Stefanos Tsitsipas, récent lauréat du Masters 1000 de Monte‐Carlo et homme en forme de ce début de saison sur terre battue, a tenu à rendre un hommage appuyé au « Demon » australien.

« Alex est un joueur de tennis fantas­tique et vous force à jouer très offen­si­ve­ment, à la recherche des lignes. C’est un grand compé­ti­teur et il vous oblige toujours à faire ressortir votre meilleur tennis. Je pense que courir et renvoyer chaque balle est sa prin­ci­pale force et cela rend très diffi­cile les matchs face à lui qui se trans­forment en combats. J’ai vrai­ment besoin de repos (rires). »