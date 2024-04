Il est pas toujours facile de recon­naître la supé­rio­rité de son adver­saire surtout lors d’une finale aussi pres­ti­gieuse que celle de l’ATP500 de Barcelone, un tournoi histo­rique dans le calen­drier de l’ATP.

Un peu émoussé à la fois physi­que­ment et émotion­nel­le­ment, Tsitispas a donc reconnu que Casper avait fait le match presque idéal : « Casper était trop bon aujourd’hui, il était plus frais d’es­prit, avec un meilleur tennis et il mérite la victoire. »

De son côté, Tsitsipas a manqué de fraî­cheur, il faut dire qu’il avait beau­coup donné notam­ment en quart de finale en sauvant deux balles de matchs : « J’ai été un peu plat à mon goût. La balle ne péné­trait pas dans le terrain à la bonne vitesse et je ne parve­nais pas à trouver les bonnes zones »