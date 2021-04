Stefanos Tsitsipas vole sur le court depuis le début de la saison sur terre battue. « Je me sens très libre et sûr de moi en ce moment », déclarait‐il après sa victoire contre Jannik Sinner, qu’il trouve d’ailleurs « spécial » pour son âge. Le Grec assure utiliser la clef du succès, celle des tous meilleurs : le travail.

« À de nombreuses reprises, les êtres humains finissent tota­le­ment blasés par la routine, par la répé­ti­tion systé­ma­tique des choses, mais c’est le seul moyen de parvenir à quelque chose de simi­laire à la perfec­tion. J’ai toujours prêté atten­tion aux meilleurs joueurs mondiaux pour essayer pour comprendre comment ils ont réussi à être au plus haut niveau pendant tant d’an­nées, semaine après semaine. Être cohé­rent est mon grand objectif en ce moment et je suis très inspiré par le travail quoti­dien que font Nadal, Djokovic et Federer par exemple », a expliqué Stefanos Tsitsipas en confé­rence de presse.