52ème au clas­se­ment ATP, le joueur argentin Facundo Diaz Acosta perpétue donc la légende argen­tine sur la terre battue.

En quart de finale face à Tsitsipas, il a livré un match héroïque même s’il n’a pu malheu­reu­se­ment réaliser l’ex­ploit puis­qu’il a obtenu 2 balles de matchs.

En s’im­po­sant au tie‐break du 3ème set (4−6, §-3, 7–6 (8)), le Grec, mira­culé, est logi­que­ment tombé au sol après ce thriller incroyable.

Tsitsi Survives ! 😮‍💨
@StefTsitsipas saves match points before beating Diaz Acosta 4–6 6–3 7–6 to reach the semis

En confé­rence de presse, Stefanos a insisté sur cette bonne étoile et sur le fait qu’il sentait qu’il se passait réel­le­ment quelque chose dans son tennis.

« J’arrive à un point où je sens que je peux accom­plir plus de choses. J’ai l’im­pres­sion que mon tennis est plus effi­cace sur la terre que sur dur. Lorsqu’il a eu ses balles de match, je suis resté calme et j’ai surtout évité de penser que c’est un moment impor­tant. Cela a été un duel les plus indécis que j’ai vécu depuis long­temps. Il a très bien joué, il a fait peut de fautes, c’est un vrai joueur de terre »