Solide vain­queur de Denis Shapovalov (6−3, 6–2), ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Barcelone, Stefanos Tsitsipas a donné une longue et inté­res­sante confé­rence de presse avant son entrée en lice en Catalogne. Et après avoir rendu un très bel hommage à Rafael Nadal en son absence, le joueur grec n’a pas hésité à comparer ce dernier avec un certain Carlos Alcaraz.

« Maintenant, nous avons enfin trouvé quel­qu’un qui ressemble à Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, surtout dans la façon dont il est capable d’at­teindre n’im­porte quelle balle sur le terrain et comment il peut prati­que­ment couvrir la moitié de la planète quand il joue. Il y a beau­coup de simi­li­tudes entre les deux. Je pense que Carlos Alcaraz pour­rait être le prochain Rafael Nadal de notre tennis. »