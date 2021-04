Passé à deux centi­mètres de l’emporter comme il le rappor­tait à l’issue du match (NDLR : Le Grec a eu deux balles de match dans le 3ème set), le Grec a été d’une classe phéno­mé­nale lors de la remise des prix et de sa confé­rence de presse.

L’hommage qu’il a rendu à Rafael Nadal est d’une sincé­rité foudroyante à ce niveau, il faut dire que le Grec est aussi amou­reux des mots : « Personne ne déteste autant perdre que Rafa. Tu es le plus grand combat­tant » a souligné Stefnaos à la remise des prix où il avait reçu aupa­ra­vant une formi­dable ovation de la part du public catalan.

« J’ai pu être patient et concentré tout au long du match. Je pense aussi que son deuxième service n’est pas l’un des plus agres­sifs, et c’est là que j’ai aussi eu mes chances. J’ai essayé de croire que je pouvais gagner à tout moment. C’est vrai­ment diffi­cile de traverser ces moments de défaite. Il est très impor­tant d’es­sayer d’être fort menta­le­ment. » a analysé froi­de­ment le Grec en confé­rence de presse.

Maintenant, c’est le temps du repos, car menta­le­ment, physi­que­ment, etémo­tion­nel­le­ment, le Grec a vécu 15 jours digne d’un Grand Chelem, voir plus.