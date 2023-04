Malgré un contre­temps dans la deuxième manche, où il a manqué une balle de match sur le service de Lorenzo Musetti, Stefanos Tsitsipas a fini par s’im­poser en trois sets ce samedi : 6–4, 5–7, 6–3, en 2h30 de jeu. Il se qualifie pour la troi­sième fois en finale du tournoi de Barcelone après 2018 et 2021.

Le Grec va surtout disputer sa 10e finale d’ATP 500 depuis le début de sa carrière. Et il a perdu les neuf premières (!), dont la dernière en date contre Novak Djokovic à Astana en octobre 2022.

Dans le doute depuis sa finale à l’Open d’Australie à cause de son problème à l’épaule, le numéro 5 mondial se rassure sur sa surface de prédi­lec­tion, la terre battue, avec un quart à Monte‐Carlo et cette finale en Catalogne. S’il manque encore un peu de régu­la­rité dans son jeu, il monte clai­re­ment en puis­sance. Et la progres­sion est de bonne augure, à cinq semaines de Roland‐Garros, avec les Masters 1000 de Madrid et Rome qui approchent.

Dimanche, pour tenter de rompre la malé­dic­tion, Tsitsipas pour­rait bien retrouver Carlos Alcaraz, contre qui il a perdu trois fois en autant de confron­ta­tions. A moins que Dan Evans ne tire son épingle du jeu contre l’Espagnol.