Accroché par Ivachka (6–1, 4–6, 6–2), Stefanos Tsitispas a pu jouer son premier match à Barcelone. Comme le tournoi est près perturbé par la pluie, il se peut que des joueurs vont devoir faire deux matchs dans la même journée. Stefanos est conscient de cette situa­tion et se dit prêt à tout pour aller cher­cher le titre

« Je suis prêt à tout. Les circons­tances sont compli­quées pour tous les joueurs et ce n’est pas facile de jouer dans ces condi­tions. C’est incon­for­table. J’ai essayé d’être le plus détendu possible. Je ne sais pas ce qui se passera demain (vendredi), je ne pense pas à jouer un, deux ou trois matchs, je pense juste à gagner. Peut‐être que le court d’au­jourd’hui était plus lent, mais je comprends aussi la raison du chan­ge­ment. J’ai commencé le match sans trop de rythme mais heureu­se­ment les fans m’ont soutenu et j’ai pu m’en sortir »