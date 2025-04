Désireux d’enfin remporter l’ATP 500 de Barcelone, après s’être incliné quatre fois en finale, Stefanos Tsitsipas a vu son aven­ture s’ar­rêter préma­tu­ré­ment. Opposé à Arthur Fils en quarts de finale vendredi, le numéro 16 mondial a disputé deux petits jeux et sept minutes, avant de jeter l’éponge (2−0).

Sur son compte Instagram, le double fina­liste en Grand Chelem a donné de ses nouvelles.

« Barcelone est l’une de mes étapes préfé­rées sur le circuit. Jouer ici est toujours un plaisir… la terre battue, l’énergie et la passion des gens en font un endroit spécial. Mais cette fois, mon corps en a eu assez. J’ai dû me retirer en raison d’une gêne au niveau du dos. Merci pour votre amour et votre soutien, vous êtes incroyables. Je revien­drai plus fort et prêt à profiter à nouveau de cette ville extraordinaire ».