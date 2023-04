Après avoir féli­cité d’une drôle de manière Andrey Rublev après son premier grand titre décroché sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo ce dimanche, Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 2 de l’ATP 500 de Barcelone, a donné une confé­rence de presse dans laquelle il est revenu une nouvelle fois sur les mots peu élogieux qu’il avait eu à propos du jeu du Russe lors des finales ATP en novembre dernier.

« C’est quel­qu’un qui mérite de remporter des titres, c’est quel­qu’un qui est passé inaperçu pour ce qu’il peut faire. Il possède de grandes armes en tant que joueur et j’ai commis une erreur dans le passé en disant des choses stupides après une défaite que j’ai subie récem­ment contre lui, mon esprit était complè­te­ment ailleurs. Je suis convaincu que c’est un adver­saire très fort et qu’il peut jouer contre n’im­porte qui. Et ce qui est bien avec Rublev, c’est qu’il peut jouer sur toutes les surfaces, il est fort partout. Cela fait plaisir à voir parce qu’il ne cesse de s’amé­liorer et de nous pousser à nous améliorer nous aussi. »