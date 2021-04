Jo‐Wilfried Tsonga l’a déjà évoqué. Il a une idée en tête : parvenir à réaliser un gros tcoup avant de tirer sa révérence.

En coulisses, les spécia­listes évoquent aisé­ment Roland‐Garros, surtout si le public est de retour, et que le Tricolore s’offre une star sur le central Philippe Chatrier.

On comprend alors que s’il a cet objectif en tête, il soit obligé de se confronter à la terre. Or, il est évident que ce n’est pas la surface idéale quand on revient comme lui d’une longue conva­les­cence et que les appuis sont encore fébriles, que les rallyes ne sont pas votre tasse de thé.

Tsonga entame donc à Barcelone son défi terrien. Il faudra le suivre de près sans lui demander la lune mais en espé­rant qu’il puisse arriver à Roland‐Garros en forme, avec quelques certi­tudes, et que le tirage au sort lui offre un parcours motivant.

Il est opposé ce lundi à Gerasimov, ce match est déjà un bon test.