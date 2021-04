Malgré un début de match encou­ra­geant et un premier set solide, Jo‐Wilfried Tsonga s’est petit à petit effondré physi­que­ment au cours de son duel face au Biélorusse Egor Gerasimov : 5–7, 1–6 après 1h20 de jeu. De retour à la compé­ti­tion après quatre matchs en 2020 (une victoire pour trois défaites) et un abandon à Dubai lors de sa dernière appa­ri­tion, le Manceau n’est clai­re­ment pas à 100% et on espère qu’il montera en puis­sance d’ici Roland Garros le 30 mai prochain.

Pierre‐Hugues Herbert lui s’est faci­le­ment qualifié face à l’Indien Sumit Nagal malgré un premier set accroché : 7–5, 6–0 en 1h25 de jeu. Au prochain tour, P2H fera face à son grand pote David Goffin qui il n’a jamais gagné le moindre match après six confrontations.