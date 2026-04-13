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Un forfait très inquié­tant en Catalogne : « Ça tourne au cauchemar pour lui… »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo, le Britannique enta­mait sa saison sur terre battue face à un adver­saire solide dès le premier tour de l’ATP 500 de Barcelone : l’Argentin Tomás Martín Etcheverry (29e mondial), qui avait d’ailleurs pris un set à Carlos Alcaraz sur le Rocher la semaine précédente.

Mais alors qu’il était mené dans le troi­sième set (3−6, 6–3, 4–1), Draper a été contraint à l’abandon en raison d’une gêne au genou.

« L’histoire de Draper commence à tourner au cauchemar. C’est un joueur au jeu brutal qui pour­rait viser les plus hauts sommets, mais il a une santé de verre et ne cesse d’ac­cu­muler les bles­sures… », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes. 

Reste à savoir la gravité de cette nouvelle bles­sure l’ex‐4e mondial, censé défendre à Madrid la semaine prochaine (22 avril au 3 mai) les points de sa finale de l’an dernier…

Publié le lundi 13 avril 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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