Absent près de six mois en raison d’une blessure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compétition en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.
Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo, le Britannique entamait sa saison sur terre battue face à un adversaire solide dès le premier tour de l’ATP 500 de Barcelone : l’Argentin Tomás Martín Etcheverry (29e mondial), qui avait d’ailleurs pris un set à Carlos Alcaraz sur le Rocher la semaine précédente.
Mais alors qu’il était mené dans le troisième set (3−6, 6–3, 4–1), Draper a été contraint à l’abandon en raison d’une gêne au genou.
« L’histoire de Draper commence à tourner au cauchemar. C’est un joueur au jeu brutal qui pourrait viser les plus hauts sommets, mais il a une santé de verre et ne cesse d’accumuler les blessures… », a réagi le journaliste espagnol José Moron sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes.
A tour‐leading 13th clay‐court win of 2026 👏@tometcheverry defeats Draper 3–6 6–3 4–1 RET. in Barcelona.#BCNOpenBS pic.twitter.com/1Mk0JKXduV— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2026
Reste à savoir la gravité de cette nouvelle blessure l’ex‐4e mondial, censé défendre à Madrid la semaine prochaine (22 avril au 3 mai) les points de sa finale de l’an dernier…
Publié le lundi 13 avril 2026 à 15:45