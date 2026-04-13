Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo, le Britannique enta­mait sa saison sur terre battue face à un adver­saire solide dès le premier tour de l’ATP 500 de Barcelone : l’Argentin Tomás Martín Etcheverry (29e mondial), qui avait d’ailleurs pris un set à Carlos Alcaraz sur le Rocher la semaine précédente.

Mais alors qu’il était mené dans le troi­sième set (3−6, 6–3, 4–1), Draper a été contraint à l’abandon en raison d’une gêne au genou.

« L’histoire de Draper commence à tourner au cauchemar. C’est un joueur au jeu brutal qui pour­rait viser les plus hauts sommets, mais il a une santé de verre et ne cesse d’ac­cu­muler les bles­sures… », a réagi le jour­na­liste espa­gnol José Moron sur le réseau social X, où il est suivi par plus de 90 000 personnes.

A tour‐leading 13th clay‐court win of 2026 👏@tometcheverry defeats Draper 3–6 6–3 4–1 RET. in Barcelona.#BCNOpenBS pic.twitter.com/1Mk0JKXduV — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2026

Reste à savoir la gravité de cette nouvelle bles­sure l’ex‐4e mondial, censé défendre à Madrid la semaine prochaine (22 avril au 3 mai) les points de sa finale de l’an dernier…