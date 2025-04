Le choc tant attendu des quarts de finale sur l’ATP 500 de Barcelone entre Arthur Fils et Stefanos Tsitsipas a tourné court.

Visiblement mal en point, proba­ble­ment malade, le Grec a préféré jeter l’éponge après seule­ment deux jeux disputés et un break concédé d’en­trée (2−0, puis retrait). D’abord sifflé par une partie du public, Tsitsipas s’est excusé avant d’être applaudi.

Get well soon, @steftsitsipas 🙁



Arthur Fils advances into the Barcelona semi‐finals 2–0 RET.#BCNOpenBS pic.twitter.com/mctbKGnGGZ