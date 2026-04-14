Dans des propos relayés par Punto de Break à Barcelone, où il a eu le droit à une nouvelle cérémonie en son honneur après sa défaite contre Cameron Norrie au premier tour (6−4, 6–7[5], 6–4), Stanislas Wawrinka a donné son avis sur la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Question : « Y a‑t‐il aujourd’hui quelqu’un qui regarde Sinner et Alcaraz avec la fougue, la confiance et le panache avec lesquels Wawrinka regardait le Big Three ? »
Wawrinka : « Pour l’instant, non. Aujourd’hui, Sinner et Alcaraz se sont plus ou moins partagé tous les titres majeurs. Ils ont montré un bien meilleur tennis dans les moments décisifs. L’écart entre eux deux et les autres est très important en ce moment. Nous verrons comment les autres tenteront de s’améliorer. Tôt ou tard, quelqu’un sera capable de remporter des tournois du Grand Chelem. Dans un an ? Ou dans cinq ans ? Nous ne le savons pas, mais ce sera fantastique à voir. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 12:58