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Wawrinka sur la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz : « Pour l’ins­tant, l’écart entre eux et les autres est très impor­tant, mais tôt ou tard, quelqu’un d’autre sera capable de remporter des tour­nois du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Punto de Break à Barcelone, où il a eu le droit à une nouvelle céré­monie en son honneur après sa défaite contre Cameron Norrie au premier tour (6−4, 6–7[5], 6–4), Stanislas Wawrinka a donné son avis sur la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Question : « Y a‑t‐il aujourd’hui quelqu’un qui regarde Sinner et Alcaraz avec la fougue, la confiance et le panache avec lesquels Wawrinka regar­dait le Big Three ? »

Wawrinka : « Pour l’instant, non. Aujourd’hui, Sinner et Alcaraz se sont plus ou moins partagé tous les titres majeurs. Ils ont montré un bien meilleur tennis dans les moments déci­sifs. L’écart entre eux deux et les autres est très impor­tant en ce moment. Nous verrons comment les autres tente­ront de s’améliorer. Tôt ou tard, quelqu’un sera capable de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Dans un an ? Ou dans cinq ans ? Nous ne le savons pas, mais ce sera fantas­tique à voir. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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