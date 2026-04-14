Dans des propos relayés par Punto de Break à Barcelone, où il a eu le droit à une nouvelle céré­monie en son honneur après sa défaite contre Cameron Norrie au premier tour (6−4, 6–7[5], 6–4), Stanislas Wawrinka a donné son avis sur la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Question : « Y a‑t‐il aujourd’hui quelqu’un qui regarde Sinner et Alcaraz avec la fougue, la confiance et le panache avec lesquels Wawrinka regar­dait le Big Three ? »

Wawrinka : « Pour l’instant, non. Aujourd’hui, Sinner et Alcaraz se sont plus ou moins partagé tous les titres majeurs. Ils ont montré un bien meilleur tennis dans les moments déci­sifs. L’écart entre eux deux et les autres est très impor­tant en ce moment. Nous verrons comment les autres tente­ront de s’améliorer. Tôt ou tard, quelqu’un sera capable de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Dans un an ? Ou dans cinq ans ? Nous ne le savons pas, mais ce sera fantas­tique à voir. »