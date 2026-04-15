Chaque tournoi est douloureux pour Stanislas Wawrinka. Celui de Barcelone un peu plus que les autres comme il l’a expliqué après sa défaite face à Norrie sur une balle de match cruelle. Il faut dire qu’il connait bien les courts pour y avoir passer du temps pour connaitre le mieux possible le jeu sur terre‐battue.
« Cette défaite est douloureuse, car je sais que c’est ma dernière année à ce tournoi. Tout ce qui touche à ce tournoi est spécial. Ici, à Barcelone, j’ai beaucoup progressé sur le plan tennistique. J’ai passé une grande partie de ma jeunesse à jouer ici, à observer les grands joueurs espagnols et à apprendre d’eux. Cet endroit a toujours été très important et spécial pour moi, et c’est pourquoi il n’est pas facile de le quitter. J’ai grandi sur terre battue et je serai toujours reconnaissant pour le temps passé en Espagne, et je rêverai de revenir ici pour assister aux entraînements de pré‐saison de Moyá ou de Costa. J’ai de merveilleux souvenirs de ma jeunesse passée ici, en Espagne »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 09:22