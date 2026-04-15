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Wawrinka très ému et nostal­gique : « J’ai passé une grande partie de ma jeunesse à jouer ici, je rêverai de revenir ici pour assister aux entraî­ne­ments de pré‐saison de Carlo Moya ou de Albert Costa »

Par
Laurent Trupiano
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Chaque tournoi est doulou­reux pour Stanislas Wawrinka. Celui de Barcelone un peu plus que les autres comme il l’a expliqué après sa défaite face à Norrie sur une balle de match cruelle. Il faut dire qu’il connait bien les courts pour y avoir passer du temps pour connaitre le mieux possible le jeu sur terre‐battue.

« Cette défaite est doulou­reuse, car je sais que c’est ma dernière année à ce tournoi. Tout ce qui touche à ce tournoi est spécial. Ici, à Barcelone, j’ai beau­coup progressé sur le plan tennis­tique. J’ai passé une grande partie de ma jeunesse à jouer ici, à observer les grands joueurs espa­gnols et à apprendre d’eux. Cet endroit a toujours été très impor­tant et spécial pour moi, et c’est pour­quoi il n’est pas facile de le quitter. J’ai grandi sur terre battue et je serai toujours recon­nais­sant pour le temps passé en Espagne, et je rêverai de revenir ici pour assister aux entraî­ne­ments de pré‐saison de Moyá ou de Costa. J’ai de merveilleux souve­nirs de ma jeunesse passée ici, en Espagne »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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