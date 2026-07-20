Tombeur de Luciano Darderi (18e mondial) en finale de l’ATP 250 de Bastad, Andrey Rublev a remporté son premier titre depuis Doha en février 2025, et son 18e trophée sur le circuit principal.
« Cette victoire est une sensation formidable. Mon succès n’a rien de secret : j’ai simplement essayer de jouer au tennis, tout donné, et ça a payé. Je suis ravi que mon jeu se soit amélioré. J’ai parfois laissé transparaître mes émotions, mais je suis resté concentré et je n’ai pas offert de points faciles à mes adversaires cette semaine. Je dois continuer à progresser, et cette victoire me donne confiance », a réagi le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Championnat.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 09:54