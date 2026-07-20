Accueil ATP ATP - Bastad

Andrey Rublev, après remporté son premier titre depuis un an et demi : « Mon succès n’a rien de secret »

Par
Baptiste Mulatier
-
16
Tennis - Barcelone 2026 - ATP - 17/04/2026 - -

Tombeur de Luciano Darderi (18e mondial) en finale de l’ATP 250 de Bastad, Andrey Rublev a remporté son premier titre depuis Doha en février 2025, et son 18e trophée sur le circuit principal. 

« Cette victoire est une sensa­tion formi­dable. Mon succès n’a rien de secret : j’ai simple­ment essayer de jouer au tennis, tout donné, et ça a payé. Je suis ravi que mon jeu se soit amélioré. J’ai parfois laissé trans­pa­raître mes émotions, mais je suis resté concentré et je n’ai pas offert de points faciles à mes adver­saires cette semaine. Je dois conti­nuer à progresser, et cette victoire me donne confiance », a réagi le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Championnat.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 09:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥