Tombeur de Luciano Darderi (18e mondial) en finale de l’ATP 250 de Bastad, Andrey Rublev a remporté son premier titre depuis Doha en février 2025, et son 18e trophée sur le circuit principal.

« Cette victoire est une sensa­tion formi­dable. Mon succès n’a rien de secret : j’ai simple­ment essayer de jouer au tennis, tout donné, et ça a payé. Je suis ravi que mon jeu se soit amélioré. J’ai parfois laissé trans­pa­raître mes émotions, mais je suis resté concentré et je n’ai pas offert de points faciles à mes adver­saires cette semaine. Je dois conti­nuer à progresser, et cette victoire me donne confiance », a réagi le 14e joueur mondial dans des propos relayés par Championnat.