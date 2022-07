Dominic Thiem peut être soulagé.

Une semaine après avoir remporté son premier match depuis plus d’un an sur le Challenger de Salzbourg, le lauréat de l’édi­tion 2020 de l’US Open a remis cela, cette fois sur le circuit principal.

Opposé au Finlandais Emil Ruusuvuori au premier tour de l’ATP 250 de Bastad ce mardi, l’Autrichien a eu besoin de trois manches et 2h40 de jeu pour enfin lever les bras après plus d’un an de disette et 10 défaites de rang sur ce circuit prin­cipal : 3–6, 6–1, 7–6(5).

Un match certai­ne­ment char­nière pour Thiem qui va gagner beau­coup de confiance pour la suite de cette saison 2022. Au prochain tour, il sera opposé à la tête de série numéro 4 du tournoi, l’Espagnol Roberto Bautista Agut.