10 ans plus jeune que son illustre grand frère Guillermo Coria, ancien 3e mondial et fina­liste de Roland‐Garros en 2004, Federico ne connait pas le même succès mais réalise malgré tout une carrière fort hono­rable où il a atteint depuis ce lundi son meilleur clas­se­ment en carrière, à 29 ans, avec une belle 77e place mondiale.

Et ce n’est surement pas terminé puisque l’Argentin s’est qualifié pour les quarts de finale sur le tournoi de Bastad dont le direc­teur, et l’in­ter­viewer, est Magnus Norman, ancien joueur et ancien entraî­neur notam­ment de Stan Wawrinka. Et lorsque Magnus a demandé si Guillermo l’ai­dait dans sa carrière, Federico a déclaré qu’il était même son plus grand modèle : « Oui, c’est mon idole. Ce n’est pas Superman ni Batman, pour moi c’est mon frère. Il m’a dit de profiter de la vie du circuit. »

Un bien bel hommage de la part du petit frère.