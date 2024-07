On a beau aimer le combat, on a beau admirer une forme d’opi­niâ­treté, on a beau louer les valeurs du courage, il existe une limite au delà de laquelle l’ef­fort est vain, au delà de laquelle son aura est égratignée.

Hier, sur le central rempli comme un oeuf à Bastad, Rafael Nadal, éreintée, a livré un match indigne de son statut et de sa légende. Le contraste entre cette finale face à Borges et celle entre Zverev et Fils à Hambourg résu­mait parfai­te­ment le malaise certain ressenti par tous les fans de l’Espagnol et par ceux qui pensent à juste titre que le statut d’une idole de cette trempe ne doit pas être « lapidé »

Or, Rafa en est bien là. Son corps est fonc­tionnel, son coup droit lasso existe toujours mais le poids du temps et des bles­sures pèsent une tonne quand la balle sort de sa raquette.

Alors, on veut bien croire que le tennis est sa vie, qu’il essaye de clore ce chapitre sur une bonne note, mais on a forcé­ment peur du combat de trop et de la fameuse l’humiliation.

On ose donc espérer qu’une seule chose, qu’à l’instar de Roger Federer, Rafa puisse dire enfin stop au bon moment car autre­ment son agonie enta­chera sa carrière mons­trueuse, car c’est bien sa vitesse de bras, sa puis­sance que l’on allait admirer.

Nadal sans jambes, sans punch, ce n’est pas Nadal et la gêne de Borges lors de la remise des prix confirme bien que personne n’ac­cepte que Rafa ne soit plus Nadal.…