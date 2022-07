Le tennis argentin a de beaux jours devant lui.

Alors que Diego Schwartzman est depuis quelques années le prin­cipal fer de lance de cette nation argen­tine surtout après les bles­sures et la retraite offi­cielle de Juan Martin Del Potro, l’ac­tuel 14e joueur mondial n’est désor­mais plus seul.

Sebastian Baez (34e, 20 ans) et Francisco Cerundolo (39e, 23 ans) se sont tous les deux quali­fiés pour la finale de l’ATP 250 de Bastad après des victoires respec­tives sur les têtes de série numéro deux et cinq du tournoi que sont Andrey Rublev (6–2, 6–4) et Pablo Carreno Busta (6–3, 6–2).

Deux victoires ronde­ment menées par deux jeunes joueurs qui progressent de jour en jour. On se souvient notam­ment du parcours surprise et impres­sion­nant de Cerundolo sur le Masters 1000 de Miami (seule­ment battu par Casper Ruud en demi‐finale) et du premier titre en carrière glané par Baez en avril dernier à Estoril (tombeur de Tiafoe en finale).

Si Cerundolo partira légè­re­ment favori de la rencontre ce dimanche de par son niveau de jeu actuel et son coup droit dévas­ta­teur, il devra forcé­ment laisser « sa vie » sur le court face à l’un des joueurs les plus rapides et combattif du circuit. D’ailleurs, la taille et la grinta de Baez ne sont pas sans rappeler un certain Diego…