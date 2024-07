À 38 ans et après avoir tout connu et tout gagné ou presque, Rafael Nadal a vécu un moment qui pour­rait compter pour la suite de sa carrière, ce vendredi 19 juillet 2024 en Suède.

Vainqueur de l’Argentin Mariano Navone après une énorme bataille de 4 heures de jeu, en quarts de finale de l’ATP 250 de Bastad, l’Espagnol, parfois très loin de son meilleur niveau, s’est en tout cas rassuré autant d’un point de de vue physique que psychique.

Interrogé sur le court à l’issue de cette rencontre au scénario tota­le­ment dingue (18 breaks en tout), l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas pu s’empêcher de faire un peu d’hu­mour es essayant de décrire ce match.

« At the end no one was in control » 😂



An honest @RafaelNadal summary after a mara­thon match !#NordeaOpen pic.twitter.com/twlnfLfyg8 — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2024

« Il y a eu beau­coup de hauts et de bas dans le match. Pendant un moment, il avait le contrôle du match, ensuite je l’avais. Et à la fin, personne ne contrô­lait plus rien (rires). C’est la vérité. J’étais très proche de perdre le match dans le deuxième set, Navone est un grand combat­tant et je lui souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Je n’ai pas pu rester concentré pendant tout le match, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai tenu physi­que­ment jusqu’à la fin et c’est la chose la plus impor­tante pour moi. Voyons comment je me sens et comment je me réveillerai demain, mais pour aujourd’hui, je suis en vie ! », a déclaré Rafael Nadal, opposé au qualifié croate Duje Ajdukovic (130e) pour une place en finale.