Alors que Casper Ruud a été éliminé d’en­trée battu par le Brésilien Monteiro, on pouvait s’at­tendre à ce qu’il ne soit pas au top de sa forme en double avec Nadal. Et puis ce fut pas le cas, Casper a tout donné et le double Ruud/Nadal a proposé un véri­table spec­tacle face à Saffiulin et Arribagé en s’im­po­sant 12 à 10 dans le super tie‐break.

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1813596339781140973 Du coup, lors de l’in­ter­view d’après match le speaker s’est emballé en propo­sant un nouveau surnom à l’Espagnol.