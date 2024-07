A l’issue de sa finale catas­tro­phique, l’Espagnol n’a pas cherché d’ex­cuses même s’il pense assez logi­que­ment que la fatigue accu­mulée durant la semaine ne lui a pas permis d’être perfor­mant en finale.

« J’ai beau­coup d’ex­pé­rience et je savais que les choses n’al­laient pas être faciles. Je dois juste accepter tout ce qui se présente à moi et conti­nuer à travailler pour m’amé­liorer. J’ai très mal joué et j’en suis triste, c’est diffi­cile de jouer plus mal qu’au­jourd’hui. Je me suis senti vidé de mon énergie, ce qui est normal car je n’avais pas joué depuis long­temps, plusieurs jours d’af­filée, et j’ai aussi eu des matches longs et intenses. Nuno méri­tait de gagner, il a beau­coup mieux joué que moi »