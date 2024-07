Dans des propos rapportés par Punto de Break après son combat de quatre heures contre Mariano Navone en quarts de finale de l’ATP 250 de Bastad, Rafael Nadal a regretté son irré­gu­la­rité sur le court.

« Le niveau de tennis n’est pas mauvais, ce qui se passe c’est que parfois je me décon­centre sans savoir pour­quoi, et je commence à ne plus savoir comment gagner des points. Dans ces moments‐là, je m’embrouille, jusqu’à ce que je revienne à un plan de jeu clair. Je sais que j’ai trop de décon­nexions, mais je consi­dère que c’est normal vu d’où je viens. Ce n’est pas facile à accepter pour moi, car tout au long de ma carrière, j’ai pu jouer de manière très concen­trée, mais petit à petit, je retrouve cette concen­tra­tion. Jouer des matchs et gagner ce genre de duels m’ai­dera à changer cela. »