A l’issue de son retour victo­rieux face à Léo Borg et avant d’af­fronter Cameron Norrie, l’Espagnol a fait un petit bilan de sa perfor­mance du jour auprès de nos confrères de l’Equipe.

« Pour dire la vérité, ce n’était pas vrai­ment le jour pour jouer à un niveau incroyable, les condi­tions ne me l’ont pas permis. C’était le jour à jouer un match solide et à rester concentré, c’est ce que j’ai fait. Je ne cher­chais pas de réponse, je cher­chais une victoire solide. Ça me donne une chance de rejouer et j’es­père que le temps sera meilleur jeudi contre un bon joueur comme Cameron. Ça sera un bon test pour moi, une histoire différente »

Rafa affron­tera jeudi Norrie, les hommes se sont joués 5 fois, l’Espagnol mène 4 à 1. Sur terre battue, il compte deux succès assez aisés.