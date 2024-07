En confé­rence de presse après sa victoire contre Cameron Norrie en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Bastad, Rafael Nadal a évoqué sa présence dans la liste des inscrits pour l’US Open 2024 (26 août au 8 septembre).

« J’avais besoin de m’ins­crire pour avoir la chance de décider après cela, c’est aussi simple que ça. Rien n’a changé pour moi. Je vais décider de ce qui se passera après les Jeux olym­piques. D’ailleurs, je parti­ci­perai à la Laver Cup mais, pour être clair et ne pas créer de faux espoirs, je ne suis pas du tout sûr d’aller à New York. Aucune déci­sion n’a été prise aujourd’hui et la déci­sion ne sera pas prise avant la fin des Jeux Olympiques. »