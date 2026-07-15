Freiné par une bles­sure au coude après sa défaite face à Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros, le 30 mai dernier, Moïse Kouamé avait été contraint de renoncer au Challenger de Lyon, où il devait pour­suivre sa progression.

Le Français de 17 ans a fina­le­ment effectué son retour à la compé­ti­tion le 6 juillet au Challenger de Brunswick. Une reprise compli­quée, marquée par une défaite face à l’Allemand Max Hans Rehberg, actuel 409e joueur mondial (6−4, 6–4), et un moment de frus­tra­tion qui l’a vu briser sa raquette.

Très dur retour à la compé­ti­tion pour Moïse Kouame qui fracasse sa raquette après un smash raté pic.twitter.com/UMrOLQPBa3 — Valentin (@ValTieBreak) July 6, 2026

Invité cette semaine dans le tableau prin­cipal de l’ATP 250 de Bastad en Allemagne, le grand espoir trico­lore s’est incliné dès le premier tour (6−4, 6–2) face au Portugais Nuno Borges (52e mondial), vain­queur de l’édi­tion 2024 avec une victoire contre Rafael Nadal en finale.

Smooth sailing for Nuno ⛵️



Former cham­pion @nunoborges97 safely navi­gates his way into the second round, defea­ting Kouame 6–4, 6–2. @NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/U5GFitBBeF — ATP Tour (@atptour) July 14, 2026

Aujourd’hui 211e mondial, Moïse Kouame pour­suit son appren­tis­sage au plus haut niveau.