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Raquette explosée et nouvelle défaite, Moïse Kouamé pas au mieux depuis son retour

Par
Baptiste Mulatier
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Freiné par une bles­sure au coude après sa défaite face à Alejandro Tabilo au troi­sième tour de Roland‐Garros, le 30 mai dernier, Moïse Kouamé avait été contraint de renoncer au Challenger de Lyon, où il devait pour­suivre sa progression.

Le Français de 17 ans a fina­le­ment effectué son retour à la compé­ti­tion le 6 juillet au Challenger de Brunswick. Une reprise compli­quée, marquée par une défaite face à l’Allemand Max Hans Rehberg, actuel 409e joueur mondial (6−4, 6–4), et un moment de frus­tra­tion qui l’a vu briser sa raquette.

Invité cette semaine dans le tableau prin­cipal de l’ATP 250 de Bastad en Allemagne, le grand espoir trico­lore s’est incliné dès le premier tour (6−4, 6–2) face au Portugais Nuno Borges (52e mondial), vain­queur de l’édi­tion 2024 avec une victoire contre Rafael Nadal en finale. 

Aujourd’hui 211e mondial, Moïse Kouame pour­suit son appren­tis­sage au plus haut niveau.

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 09:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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