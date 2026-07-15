Freiné par une blessure au coude après sa défaite face à Alejandro Tabilo au troisième tour de Roland‐Garros, le 30 mai dernier, Moïse Kouamé avait été contraint de renoncer au Challenger de Lyon, où il devait poursuivre sa progression.
Le Français de 17 ans a finalement effectué son retour à la compétition le 6 juillet au Challenger de Brunswick. Une reprise compliquée, marquée par une défaite face à l’Allemand Max Hans Rehberg, actuel 409e joueur mondial (6−4, 6–4), et un moment de frustration qui l’a vu briser sa raquette.
Très dur retour à la compétition pour Moïse Kouame qui fracasse sa raquette après un smash raté pic.twitter.com/UMrOLQPBa3— Valentin (@ValTieBreak) July 6, 2026
Invité cette semaine dans le tableau principal de l’ATP 250 de Bastad en Allemagne, le grand espoir tricolore s’est incliné dès le premier tour (6−4, 6–2) face au Portugais Nuno Borges (52e mondial), vainqueur de l’édition 2024 avec une victoire contre Rafael Nadal en finale.
Smooth sailing for Nuno ⛵️— ATP Tour (@atptour) July 14, 2026
Former champion @nunoborges97 safely navigates his way into the second round, defeating Kouame 6–4, 6–2. @NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/U5GFitBBeF
Aujourd’hui 211e mondial, Moïse Kouame poursuit son apprentissage au plus haut niveau.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 09:32