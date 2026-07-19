Andrey Rublev s’est montré d’une impres­sion­nante soli­dité face à Luciano Darderi, s’im­po­sant avec auto­rité en deux sets malgré des condi­tions de jeu qu’il a jugées très particulières.

Interrogé sur le court après son sacre, le Russe a estimé avoir fait preuve d’un brin de réus­site dans les moments clés du premier set. Une fois cet avan­tage pris, il a su s’ap­puyer sur cette confiance pour maîtriser la seconde manche.

Rublev a égale­ment insisté sur les condi­tions météo­ro­lo­giques, qu’il a décrites comme radi­ca­le­ment diffé­rentes de celles rencon­trées tout au long de la semaine. Selon lui, le froid, l’hu­mi­dité et la lour­deur des balles ont tota­le­ment changé la physio­nomie du match.

« C’était diffi­cile, car les condi­tions étaient complè­te­ment diffé­rentes. Aujourd’hui, il faisait très froid, le ciel était couvert et les balles étaient lourdes. Le court était très humide, donc les condi­tions n’avaient rien à voir avec celles d’hier, où il y avait du soleil et beau­coup de vent. Aujourd’hui, les échanges étaient beau­coup plus longs, c’était un tout autre type de tennis. Au final, nous avons tous les deux eu nos occa­sions, surtout dans le premier set. J’ai simple­ment été un peu plus chan­ceux dans les moments impor­tants et j’ai réussi à faire tourner ces points déci­sifs en ma faveur » a déclaré le Russe.

