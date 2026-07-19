Andrey Rublev s’est montré d’une impressionnante solidité face à Luciano Darderi, s’imposant avec autorité en deux sets malgré des conditions de jeu qu’il a jugées très particulières.
Interrogé sur le court après son sacre, le Russe a estimé avoir fait preuve d’un brin de réussite dans les moments clés du premier set. Une fois cet avantage pris, il a su s’appuyer sur cette confiance pour maîtriser la seconde manche.
Rublev a également insisté sur les conditions météorologiques, qu’il a décrites comme radicalement différentes de celles rencontrées tout au long de la semaine. Selon lui, le froid, l’humidité et la lourdeur des balles ont totalement changé la physionomie du match.
« C’était difficile, car les conditions étaient complètement différentes. Aujourd’hui, il faisait très froid, le ciel était couvert et les balles étaient lourdes. Le court était très humide, donc les conditions n’avaient rien à voir avec celles d’hier, où il y avait du soleil et beaucoup de vent. Aujourd’hui, les échanges étaient beaucoup plus longs, c’était un tout autre type de tennis. Au final, nous avons tous les deux eu nos occasions, surtout dans le premier set. J’ai simplement été un peu plus chanceux dans les moments importants et j’ai réussi à faire tourner ces points décisifs en ma faveur » a déclaré le Russe.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 18:06