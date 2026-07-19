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Rublev titré en Suède pour la deuxième fois, plus d’un an après son dernier titre !

Par
Antoine Touchard
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Andrey Rublev a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Le Russe n’avait plus remporté le moindre titre sur le circuit ATP depuis son sacre à Doha, en 2025.

Très à l’aise sur la terre battue de Bastad, Rublev n’a laissé aucune chance à Luciano Darderi, pour­tant consi­déré comme l’un des meilleurs spécia­listes de la surface et le joueur ayant remporté le plus de titres sur terre battue ces deux dernières saisons. Il s’est imposé avec auto­rité en deux sets, 6–4, 6–3.

Il s’agit du deuxième titre de Rublev à Bastad après celui de 2023. 

Ce succès lui permet égale­ment de réaliser une excel­lente opéra­tion au clas­se­ment ATP : il réin­té­grera le Top 15 dès lundi en grim­pant à la 14ᵉ place mondiale, de bon augure avant le début de la tournée nord‐américaine sur dur.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16:08

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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