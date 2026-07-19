Andrey Rublev a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Le Russe n’avait plus remporté le moindre titre sur le circuit ATP depuis son sacre à Doha, en 2025.

Andrey Rublev wins Bastad 6–4, 6–3 vs Luciano Darderi



First title since Doha 2025 and 18th overall. — Tennis Updates (@TennisUpdates26) July 19, 2026

Très à l’aise sur la terre battue de Bastad, Rublev n’a laissé aucune chance à Luciano Darderi, pour­tant consi­déré comme l’un des meilleurs spécia­listes de la surface et le joueur ayant remporté le plus de titres sur terre battue ces deux dernières saisons. Il s’est imposé avec auto­rité en deux sets, 6–4, 6–3.

Title town for Andrey Rublev ! 🙌



He secures a second title in Bastad follo­wing his 2023 triumph@atptour #Bastad pic.twitter.com/Mc9qXg8Zwo — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Il s’agit du deuxième titre de Rublev à Bastad après celui de 2023.

Two‐Time ✌️🏆



Rublev is cham­pion once again in Bastad !#NordeaOpen pic.twitter.com/nKAHTAV3qI — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Ce succès lui permet égale­ment de réaliser une excel­lente opéra­tion au clas­se­ment ATP : il réin­té­grera le Top 15 dès lundi en grim­pant à la 14ᵉ place mondiale, de bon augure avant le début de la tournée nord‐américaine sur dur.