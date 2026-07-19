Andrey Rublev a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Le Russe n’avait plus remporté le moindre titre sur le circuit ATP depuis son sacre à Doha, en 2025.
Très à l’aise sur la terre battue de Bastad, Rublev n’a laissé aucune chance à Luciano Darderi, pourtant considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la surface et le joueur ayant remporté le plus de titres sur terre battue ces deux dernières saisons. Il s’est imposé avec autorité en deux sets, 6–4, 6–3.
Il s’agit du deuxième titre de Rublev à Bastad après celui de 2023.
Ce succès lui permet également de réaliser une excellente opération au classement ATP : il réintégrera le Top 15 dès lundi en grimpant à la 14ᵉ place mondiale, de bon augure avant le début de la tournée nord‐américaine sur dur.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 16:08