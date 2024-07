On le sait Casper Ruud et Rafael Nadal sont proches. Le Norvégien a d’ailleurs pris son « envol » depuis qu’il a décidé de s’en­trainer à l’aca­démie de Rafa. ll n’a donc pas fallu beau­coup de force de persua­sion pour qu’il décide de jouer en double avec Rafa en Suède. A l’issue de leur succès, Caspet comme à son habtude a eu des mots doux pour l’Espagnol.

« C’était une expé­rience incroyable et très agréable. Concernant les inter­rup­tions liées à la pluie en tant que Norvégien, je suis plus habitué à cela que Rafa qui est Espagnol. D’ailleurs puis il vieillit, plus je n’ar­rive pas à comprendre comment son corps tient avec toutes ces aléas, mais bon je dois dire qu’au final il s’est bien débrouillé »