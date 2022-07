Après un Wimbledon très inté­res­sant à suivre malgré les absences des joueurs russes et biélo­russes, les forfaits à cause du Covid et les blessés, place aux ATP 250 de Newport et de Bastad !

Le tableau est parti­cu­liè­re­ment allé­chant en Suède où Casper Ruud tentera de défendre son titre. Andrey Rublev et Dominic Thiem, qui se sont entraînés ensemble à Barcelone pendant le Grand Chelem londo­nien, seront de la partie.

Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Stanislas Wawrinka, Holger Rune ou encore les Français Hugo Gaston et Arthur Rinderknech ont égale­ment choisi de jouer sur terre battue cette semaine.

Le tirage au sort a accouché de chocs dès le 1er tour.

Découvrez le tableau complet de cet ATP 250 de Bastad :

ATP250 Bastad singles & doubles draws pic.twitter.com/UBRSkCRjbu — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 9, 2022

Une belle semaine en perspective.