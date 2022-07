Bien que battu au stade des quarts de finale par Sebastian Baez à Bastad, Dominic Thiem a remporté pour la première fois depuis une éter­nité deux matchs de suite, face à Ruusuvuori et Bautista Agut. Deux victoires qui lui donnent énor­mé­ment de confiance pour la suite et les tour­nois à venir (il est inscrit à Gstaad et Kitzbuhel, ndlr).

« C’était un très bon match et une grande amélio­ra­tion par rapport à la semaine dernière. C’était comme le jour et la nuit, un grand pas en avant. J’étais le joueur le plus faible sur trois sets et j’ai vacillé sur plusieurs de mes jeux de service. Il était défi­ni­ti­ve­ment le vain­queur mérité, mais j’ai pu garder le match serré. J’ai déjà remporté les deux tour­nois et j’ai vrai­ment hâte d’y être. J’ai beau­coup plus confiance en moi et je peux au moins pousser la plupart des adver­saires dans un très bon combat. »