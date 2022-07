Vainqueur de Bautista Agut en 3 sets lors d’une vraie bataille de terrien, Dominic Thiem affron­tera l’Argentin Baez en quart de finale en Suède. Ce tournoi semble être celui de la renais­sance pour l’Autrichien qui a aligné deux victoires de rang.

Il lui en fallait pas plus pour parler de retour.

« C’est génial de jouer ici. C’est une atmo­sphère incroyable et je suis telle­ment heureux d’avoir gagné aujourd’hui pour pouvoir avoir au moins un autre match demain. La victoire contre Emil au tour précé­dent m’a donné le signal que je peux à nouveau riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde et cela a été le cas aujourd’hui contre Roberto. Je m’at­ten­dais et j’es­pé­rais que ce serait un match serré. Lorsque j’ai gagné le premier set au tie‐break, je me suis dit : « Hé, je peux gagner aujourd’hui ». J’ai eu cette convic­tion jusqu’à la fin du match et le troi­sième set a été vrai­ment bon. C’est un processus. J’ai battu Ruusuvuori et aujourd’hui j’ai battu Bautista Agut. Deux adver­saires vrai­ment de haut niveau, donc si je peux les dominer c’est que je suis défi­ni­ti­ve­ment de retour. Je suis en quart de finale d’un tournoi très relevé, donc je suis heureux. C’est un processus, mais je suis sur la bonne voie. »