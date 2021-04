Matteo Berrettini a conquis un 4ème titre à Belgrade. Et ce nouveau trophée a été acquis dans la douleur après un combat rude et long face à Aslan Karatsev (6–1, 3–6, 7–6(0)).

Pour l’Italien, cette victoire va compter dans sa carrière et ses ambi­tions cette saison : « Je me suis prouvé que je pouvais me battre et que je pouvais digérer les situa­tions diffi­ciles. Cela prouve que suis capable de gérer des moments vrai­ment compli­qués. Je sens que je suis revenu plus fort après cette bles­sure et ce temps de repos forcé. En fin de compte, les clas­se­ments ne comptent pas, la « Race » non plus. Ce qui compte c’est le combat »

Matteo Berrettini avait mal commencé sa saison sur l’ocre avec une « vilaine » défaite face à l’Espagnol Davidovich Fokina. En Serbie, il est clair que l’Italien s’est refait une santé. Il sera un outsider logique à Madrid mais surtout chez lui à Rome.