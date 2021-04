Blessé aux abdo­mi­naux lors de l’Open d’Australie, Matteo Berrettini est enfin de retour à 100% sur le circuit prin­cipal. Battu par Davidovich Fokina pour son retour à Monte‐Carlo, l’Italien est cette semaine à Belgrade pour prendre à l’ATP 250 orga­nisé par Novak Djokovic et son frère Djordje. Interrogé lors du média day, le 10e joueur mondial estime que l’hé­gé­monie du Big 3 en Grand Chelem est sur le point de s’estomper.

« Je suis en bonne santé main­te­nant, j’ai travaillé dur pour me préparer. Je suis allé à Miami mais je n’étais pas prêt à jouer, alors j’ai décidé de me retirer. La bles­sure était grave, c’était quelque chose que je n’avais jamais vécu aupa­ra­vant, et cela a gran­de­ment affecté mon service. Je me sens prêt à jouer désor­mais et j’ai besoin de matchs pour façonner ma forme. Les jeunes joueurs ont eu beau­coup de succès récem­ment, et cela m’aide à m’amé­liorer, à améliorer mon niveau et à suivre leur rythme. Ils ont prouvé qu’ils pouvaient jouer à un très haut niveau tout en accu­mu­lant de l’ex­pé­rience. Le Big 3 ne domi­nera bientôt plus dans les tour­nois du Grand Chelem. Je pense que la situa­tion est sur le point de changer, et c’est génial pour le tennis et nous tous qui chas­sons les meilleurs joueurs de l’histoire. »