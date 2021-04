En confé­rence de presse après la demi‐finale remportée samedi soir à Belgrade contre le japo­nais Taro Daniel, Matteo Berrettini est revenu sur la période compli­quée qu’il traverse depuis 2020 et jusqu’à ce début d’année avec une bles­sure aux abdo­mi­naux à l’Open d’Australie qui l’avait fait aban­donner en huitièmes de finale. Il était bien sûr ravi de retrouver les sensa­tions d’une finale, où il jouera le redou­table Aslan Karatsev.

« Depuis 2019, je n’ai pas joué beau­coup de tour­nois. Depuis 2020, je n’ai pas été à mon meilleur niveau, ni physi­que­ment ni menta­le­ment. C’est pour­quoi je suis content de cette finale, car ce n’est jamais facile quand on revient d’une bles­sure. […] Mes abdos vont bien , vendredi j’ai joué en simple et en double, aujourd’hui j’ai joué trois sets malgré le froid, ce qui n’est pas le climat idéal pour cela, donc je suis heureux de la réac­tion de mon corps. Je n’avais jamais souf­fert d’une bles­sure de ce type. Physiquement je me sens prêt, ce qui me manque c’est un peu l’ha­bi­tude d’être dans le match, de profiter des oppor­tu­nités et d’être lucide. »

Sur son adver­saire en finale, Aslan Karatsev, tombeur de Novak Djokovic, Matteo Berrettini explique être impres­sionné par son parcours et sa victoire contre Novak : « C’est un grand joueur, je me suis entraîné avec lui une fois, ce qu’il fait est incroyable ainsi que la façon dont il a battu Djokovic. Je respecte ça. Ce sera une finale diffi­cile, mais je suis prêt. Je ferai de mon mieux. »