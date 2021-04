L’ATP a dévoilé un nouveau calen­drier pour les prochaines semaines. Le report d’une semaine de Roland‐Garros change la donne sur plusieurs points. La grande infor­ma­tion, c’est que Belgrade, la ville natale de Novak Djokovic, orga­ni­sera un nouveau tournoi juste avant le Grand Chelem pari­sien. Le tournoi orga­nisé par le numéro 1 mondial et son frère, Djordje Djokovic, entre autres, fait donc coup double : la semaine prochaine, et en même temps que l’ATP 250 de Parme, ajouté au calen­drier aussi. Ils auront lieu juste après ceux de Genève et Lyon.

A noter aussi que le report de Roland‐Garros contraint le mythique tournoi de Hertogenbosch à annuler son édition 2021. Stuttgart prévoit en revanche d’or­ga­niser son tournoi à la date prévue (5 au 13 juin), malgré le chan­ge­ment de date des Internationaux de France, dont le tableau final se dérou­lera du 30 mai au 13 juin.