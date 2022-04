Novak Djokovic va faire son entrée en lice à Belgrade contre son compa­triote Laslo Djere. Et ce n’est pas un cadeau pour le numéro 1 mondial, en manque de rythme et de victoires. Son prochain adver­saire vient en effet d’en­chaîner une demie à Marrakech et un huitième à Monte‐Carlo où il a tenu tête à Stefanos Tsitsipas. Surtout que Djere a les crocs.

« Je m’at­tends à ce que Djokovic joue mieux qu’à Monte‐Carlo. La pres­sion est sur lui, je vais essayer de me détendre et de donner le meilleur de moi‐même. Il a ouvert la voie pour nous tous, c’est mon idole, mais ce mercredi, il sera mon rival », a lâché le Serbe.

Le match aura lieu à 14h30.