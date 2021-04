Après son succès hier face à Miomir Kecmanovic en quarts de finale du tournoi de Belgrade, Novak Djokovic est revenu en confé­rence de presse sur ses grands projets pour son académie. Son objectif est de surpasser les meilleures acadé­mies du monde. Notamment en faisant parti­ciper certains de ses plus fidèles colla­bo­ra­teurs, comme Goran Ivanisevic ou Viktor Troicki.

« J’ai un plan pour le concept de l’aca­démie, bien qu’il soit encore en cours de déve­lop­pe­ment. Cela a commencé en décembre de l’année dernière lorsque nous avons fait un camp, avec des joueurs serbes et étran­gers. Maintenant, nous testons quelques métho­do­lo­gies de travail, d’ap­proche, nous sommes encore dans la phase de déve­lop­pe­ment d’une vision, il y a beau­coup de travail. Mon concept sera diffé­rent par rapport à d’autres acadé­mies dans le monde du tennis. Je veux une qualité maxi­male, pas une fran­chise, pour avoir des effets immé­dia­te­ment. Je veux me concen­trer sur un centre, amener une équipe de personnes qui m’ont entouré et qui sont toujours là aujourd’hui, comme Goran, Marko Paniki, Viktor Troicki, Miljan Amanović. Je veux faire un programme unique, trans­férer mon expé­rience et mes connais­sances… Quand commencera‐t‐il ? Je ne sais pas encore, nous en saurons proba­ble­ment plus dans les prochains mois. Il y a encore beau­coup de travail »