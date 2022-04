Défait par Andrey Rublev en finale de « son » tournoi de Belgrade orga­nisé par son frère, Djordje, Novak Djokovic était forcé­ment déçu en confé­rence de presse d’après match d’au­tant qu’il a tota­le­ment lâché physi­que­ment dans l’ul­time manche, encais­sant un sévère 6 jeux à 0.

Victime d’un virus, comme l’avait déclaré son coach, Goran Ivanisevic, avant son arrivée à Monte‐Carlo où il s’était incliné d’en­trée, le Serbe ne semble pas encore tout à fait remis comme il l’a confié devant la presse.

« Cela ne m’était jamais arrivé aupa­ra­vant, la même chose au début de ma carrière, mais à Monte‐Carlo et ensuite ici. Je pense donc que c’est lié à la maladie que j’ai traversée, qui a été un peu dure physi­que­ment et aussi sur le plan de la santé. Je suppose que le temps de récu­pé­ra­tion est plus long que prévu. Je ne me suis pas sentie trop fati­guée jusqu’à la fin du deuxième set. Je suis revenu après une pause et un chan­ge­ment de vête­ments pour essayer de me battre pour le match, mais je n’ai tenu que deux jeux. Je suis désolé pour le public, parce que ce n’est pas une chose agréable à voir sur le terrain, parce que je sais qu’ils voulaient me voir gagner », a déclaré le numéro 1 mondial avant de revenir sur ce virus qui l’empêche toujours d’être à 100%.

« Ce n’est pas le covid‐19, c’est autre chose que je ne vais pas détailler car je ne pense pas que ce soit néces­saire. Cela affec­tait mon corps et mon méta­bo­lisme. J’avais vrai­ment hâte de jouer à Monaco. Si l’on regarde les choses du côté positif, c’est un progrès. Je m’amé­liore physi­que­ment, en jouant trois sets. C’est inquié­tant d’avoir un tel senti­ment sur le court, surtout parce que je ne l’ai pas eu depuis de nombreuses années. Je me suis toujours consi­déré comme l’un des joueurs les plus en forme du circuit, ce n’est donc pas un problème de préparation. »