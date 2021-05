Novak Djokovic a fait le choix de jouer cette saison la semaine avant Roland‐Garros, dans sa ville à Belgrade. Il se balade, s’énerve parfois mais monte en puis­sance, alors qu’il était en recherche de confiance avant Rome. Le meilleur joueur qu’ai affronté le Serbe était Federico Coria (96e). Il affronte ce samedi en finale Alex Molcan (255e). Le numéro 1 mondial reste persuadé que ce tournoi de Belgrade lui sera béné­fique pour Roland‐Garros.

« Je garde les aspects posi­tifs du match. Je pense que j’ai joué un très bon premier et troi­sième set et il est impor­tant pour moi d’avoir pu terminer avec ce tempo et ce rythme dans mon tennis. J’ai fait des erreurs à certains moments et cela ne devrait plus se repro­duire, mais j’ai dû récu­pérer, je l’ai fait et je repars avec un senti­ment positif. De plus, je sens que ce tournoi me donnera confiance non seule­ment pour la défi­ni­tion de ce samedi, mais aussi pour Roland‐Garros. J’ai amélioré mes perfor­mances et j’at­teins un niveau très proche de ce que je voulais à Paris », s’est réjoui Novak Djokovic.