Battu par un très coura­geux Karatsev, Novak Djokovic n’est pas tendre avec lui même. Il a bien conscience du faible niveau qu’il a proposé à ses fans et surtout du travail qu’il reste à accom­plir avant Roland‐Garros même s’il explique aussi qu’il n’était pas au meilleur de sa forme physique : « Il a joué vite, comme sait le faire. Je m’at­ten­dais à cela. Dans le troi­sième set, j’ai joué pour la plupart du temps avec des vertiges. J’étais vrai­ment malade. J’avais un adver­saire qui pous­sait fort et il faut le recon­naître, il a été phéno­ménal, il a joué avec préci­sion. Je ne peux que le féli­citer. C’est évidem­ment jamais simple de perdre chez soi, c’est déce­vant et doulou­reux. En même temps Karatsev mérite son succès. Pour ma part, j’ai joué à un niveau assez bas »