Novak Djokovic monte en puis­sance sur terre battue cette saison. En quarts de finale à Belgrade jeudi, il a tout simple­ment écrasé Federico Coria 6–1, 6–0. Après des défaites inquié­tantes à Monte‐Carlo et en Serbie contre Daniel Evans et Aslan Karatsev, le numéro 1 mondial s’était rassuré à Rome avec une finale contre Rafael Nadal. Et cette semaine dans sa ville natale juste avant Roland‐Garros pour­rait lui faire énor­mé­ment de bien aussi…

« C’était un match idéal. Vous voulez pouvoir jouer tous les matchs comme ça (rires), même si ce n’est pas possible. Cela m’aide à me sentir mieux sur le terrain, tout a parfai­te­ment fonc­tionné dès le premier point. C’était la première fois que j’af­fron­tais Coria et j’ai essayé d’im­poser mon agres­si­vité dès le début, en essayant de ne pas lui laisser beau­coup de temps pour frapper. J’ai joué de manière phéno­mé­nale surtout le deuxième set, donc je me sens sans aucun doute confiant pour les demi‐finales demain, ce qui reste ici et pour Roland‐Garros », s’est réjoui Novak Djokovic.