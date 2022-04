Novak Djokovic est clai­re­ment monté en puis­sance samedi en demi‐finales à Belgrade contre Karen Khachanov. Mené une manche à rien, comme face à ses compa­triotes, Laslo Djere et Miomir Kecmanovic, le numéro 1 mondial a ensuite consi­dé­ra­ble­ment élever le niveau. Après sa victoire, il était très satis­fait de sa performance.

« Ces trois matchs ont été impor­tants pour moi. Encore une fois, je n’ai pas fait un bon départ, en perdant le premier set, comme dans les autres matchs du tournoi. Au début du deuxième set, j’ai commencé à bien sentir la balle et à bien servir. Les deuxième et troi­sième sets ont été mes deux meilleurs sets de la saison jusqu’à présent, contre un grand joueur comme Karen Khachanov, qui jouait bien lui aussi. C’est une victoire impor­tante, à domi­cile, avec le soutien incroyable du public, qui me donne toujours la moti­va­tion de jouer à mon meilleur niveau. Je me rapproche du niveau auquel je veux être », s’est réjoui Nole qui affron­tera Andrey Rublev en finale ce dimanche à 14h.